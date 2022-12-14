Росія випустила понад тисячу ракет і дронів, але не зруйнувала українську енергосистему, - Шмигаль
Росіяни за півтора місяця здійснили вісім ударів по українській енергетичній системі, випустивши більш як тисячу ракет і дронів, аби занурити Україну в блекаут, але зруйнувати її не вдалося
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі телемарафону.
"Росія з першого разу не змогла занурити Україну в блекаут, хоча вони розраховували на те, що перший ракетний удар занурить нас в темряву, у холод і страх. Вісім ракетних ударів, понад тисяча ракет і дронів за півтора місяця не змогли зруйнувати нашу енергосистему, але головне - не змогли зруйнувати стійкість українців", - наголосив він.
Наразі з підтримкою міжнародних партнерів, "з масою тих запчастин, які направляються", триватиме відновлення української енергетичної інфраструктури, каже прем'єр. Шмигаль також зауважив, що українців створили паралельну незалежну інфраструктуру виробництва електроенергії через генератори, навчилися жити в умовах без світла.
"Українці надзвичайно швидко і з дуже високою інтенсивністю адаптуються і мобілізуються, тому нас їм (росіянам, - ред.) не зламати, ми точно пройдемо цю зиму. У складних умовах, але головне, що ми маємо підтримку партнерів і маємо дух, стійкість, витривалість і бажання перемогти у цій війні, попри весь терор енергетичний, військовий, які здійснює Росія на нашій території і з нашою державою", - додав він.
- Раніше Шмигаль заявив, що ВВП України може впасти до 50% у випадку продовження РФ обстрілів інфраструктури.
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