Росія випустила по території України понад 2,6 тис. різних ракет від початку повномасштабного вторгнення
Російські ракети руйнують переважно цивільну інфраструктуру в Україні, загалом з початку повномасштабної війни Росія застосувала проти України понад 2,6 тис. ракет
Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.
"За 105 днів повномасштабної війни Росія використала проти українських військ уже більше 2600 різних ракет. Більшість із них - проти цивільних об'єктів: підприємств, університетів, мостів, залізниці, навіть проти звичайних житлових будинків", – сказав він.
Він нагадав, що саме російська ракета вбила в Одесі в одній родині одразу три представниці різних поколінь: тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю.
- Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри.
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