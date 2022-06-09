Росія випустила по території України понад 2,6 тис. різних ракет від початку повномасштабного вторгнення

Про це розповів президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

"За 105 днів повномасштабної війни Росія використала проти українських військ уже більше 2600 різних ракет. Більшість із них - проти цивільних об'єктів: підприємств, університетів, мостів, залізниці, навіть проти звичайних житлових будинків", – сказав він.

Він нагадав, що саме російська ракета вбила в Одесі в одній родині одразу три представниці різних поколінь: тримісячну дівчинку Кіру, її маму та бабусю.

Обстріл Одеси 23 квітня забрав життя бабусі, дочки та тримісячної онучки Кіри.

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