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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій з чотирма "калібрами", Гуменюк закликала українців бути пильними

Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій з чотирма "калібрами", Гуменюк закликала українців бути пильними

20 жовтня, 2023 п'ятниця
08:44
Війна з Росією Підводний ракетоносій, Чорне море, флот РФ

Станом на ранок 20 жовтня підводний човен Росії з чотирма ракетами "Калібр" на борту знову вийшов на бойове чергування в акваторії Чорного моря

Про це інформує керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в телемарафоні.

"Корабельне угруповання ворога продовжує курсувати в тому ж районі, який поки що вважає для себе умовно безпековим - від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Ракетоносій вони повернули на чергування підводний, той що має 4 калібри на борту", - розповіла Гуменюк.

Керівниця пресцентру звернулася до українців та попросила не ігнорувати тривогу.

"Нагадаю, що в такому випадку коли ми акцентуємо на чергування підводного ракетоносія, треба уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та реагувати оперативно, тому що виявлення таких пусків ускладнена для системи протиповітряної оборони, але це не залякування, а попередження про те, що всі мають бути обізнані та правильно реагувати", - наголосила військова.

За її словами, більшість російського корабельно-катерного складу тримається ближче до узбережжя і несе чергування в режимі патрулювання, проте деякі судна можуть нести на борту розвідувальні безпілотники.

"Ворог активно використовує безпілотну розвідку. Очевидно, готують удари", – додала керівниця об’єднаного пресцентру.

  • 19 жовтня російські війська утримували в акваторіях Чорного та Азовського морів загалом п'ять своїх кораблів
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Чорне море
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