Росія вивела на чергування в Чорне море ракетоносій з чотирма "калібрами", Гуменюк закликала українців бути пильними

Про це інформує керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в телемарафоні.

"Корабельне угруповання ворога продовжує курсувати в тому ж районі, який поки що вважає для себе умовно безпековим - від східного узбережжя Криму до Новоросійська. Ракетоносій вони повернули на чергування підводний, той що має 4 калібри на борту", - розповіла Гуменюк.

Керівниця пресцентру звернулася до українців та попросила не ігнорувати тривогу.

"Нагадаю, що в такому випадку коли ми акцентуємо на чергування підводного ракетоносія, треба уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги та реагувати оперативно, тому що виявлення таких пусків ускладнена для системи протиповітряної оборони, але це не залякування, а попередження про те, що всі мають бути обізнані та правильно реагувати", - наголосила військова.

За її словами, більшість російського корабельно-катерного складу тримається ближче до узбережжя і несе чергування в режимі патрулювання, проте деякі судна можуть нести на борту розвідувальні безпілотники.

"Ворог активно використовує безпілотну розвідку. Очевидно, готують удари", – додала керівниця об’єднаного пресцентру.