РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях 5 кораблів

Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.

Станом на 09:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, а в Азовському морі - одне судно РФ.

Також у Середземному морі противник зберігає 3 своїх кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "калібр", який може запустити до 8 снарядів.

Фото: Військово-Морські сили ЗСУ

За добу, в інтересах РФ, через Керч-Єнікальську протоку пройшли: до Азовського моря - 6 суден, з них один прибув з протоки Босфор; до Чорного моря - 31 судно, з них 9 продовжили рух до протоки Босфор.

Повідомляється, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. Це створює загрозу для безпеки судноплавства та екології регіону.