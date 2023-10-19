РФ тримає на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях 5 кораблів
Уранці 19 жовтня російські війська утримують в акваторіях Чорного та Азовського морів загалом п'ять своїх кораблів
Про це інформують Військово-Морські сили ЗСУ.
Станом на 09:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 ворожі кораблі, а в Азовському морі - одне судно РФ.
Також у Середземному морі противник зберігає 3 своїх кораблі, серед яких один носій крилатих ракет "калібр", який може запустити до 8 снарядів.
Фото: Військово-Морські сили ЗСУ
За добу, в інтересах РФ, через Керч-Єнікальську протоку пройшли: до Азовського моря - 6 суден, з них один прибув з протоки Босфор; до Чорного моря - 31 судно, з них 9 продовжили рух до протоки Босфор.
Повідомляється, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря. Це створює загрозу для безпеки судноплавства та екології регіону.
- 18 жовтня керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що ворог може використати ракетоносії, які перебувають у бухтах. Натомість росіяни вивели у Чорне море 6 суден.
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