Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.

Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів.

За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 17 суден, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснило 31 судно, з них 6 - у напрямку протоки Босфор.