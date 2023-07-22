Росія вивела у Чорне море 10 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
Станом на ранок 22 липня російські окупанти тримають десять кораблів на бойовому чергуванні у Чорному морі, ракетоносії перебувають в пунктах базування
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
Водночас в Азовському морі перебуває один ворожий корабель, у Середземному морі - до восьми кораблів.
За добу в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря здійснили 17 суден, з них 3 рухалось у напрямку протоки Босфор. До Чорного моря прохід здійснило 31 судно, з них 6 - у напрямку протоки Босфор.
- Міністерство оборони України оголосило, що з 21 липня всі судна, що прямують до акваторії Чорного моря у напрямку морських портів РФ та українських портів на тимчасово окупованій території, Україна може розглядати як воєнні вантажі. Крім того, відтепер судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне.
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