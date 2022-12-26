Росія вивела в Чорне море на бойове чергування три носії "калібрів"
У Чорному морі на бойовому чергуванні 26 грудня перебувають три носії крилатих ракет "калібр"
Про це повідомили у Військово-Морських силах ЗСУ.
За інформацією ВМС, У Чорному морі на бойовому чергуванні вранці 26 грудня перебувають до 10 ворожих кораблів, із них три – носії крилатих ракет "калібр", загальний залп – 16 ракет.
В Азовському морі на чергуванні перебуває один ворожий корабель. У Середземному морі – 9 російських кораблів, з них 5 – носії крилатих ракет "калібр" загальний залп – 72 ракети.
Як додали у ВМС, РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS). Росіяни вимикають системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
- На вечір 24 грудня у Чорному морі маневрувало 14 російських кораблів, які споряджені крилатими ракетами
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