Про це повідомив Радіо Свобода Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

"За даними з відкритих джерел ми зафіксували понад 100 фактів, які свідчать про фактичне позбавлення права громадян на користування, вивчення та навчання українською мовою, дискримінацію та репресії щодо осіб, які публічно проявляють свою українську національну ідентичність, зокрема через спілкування українською мовою. Це може свідчити про плановану асиміляційну політику окупаційного режиму", – зазначив мовний омбудсмен.

За його словами, лінгвоцид на тимчасово окупованих Росією територіях України супроводжується погрозами, залякуванням, застосуванням фізичної сили, психологічним тиском, обмеженням волі, викраденням, тортурами та вбивствами.

"Системне впровадження з боку окупантів політики лінгвоциду на окупованих територіях та в районах ведення бойових дій – це злочинне порушення міжнародного права, законів України, що мають бути належним чином зафіксовані, розслідувані та представлені до суду. Винні мають бути встановлені та покарані", – наголосив мовний омбудсмен.

7 червня Тарас Кремінь назвав черговим кроком до ЄС можливе надання англійській особливого статусу в Україні.

6 червня у Кабінеті Міністрів обговорили можливість надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні.

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