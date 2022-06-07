Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"Я підтримую будь-які ініціативи, які сприяли б збільшенню рівня володіння іноземними мовами громадянами України. Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це один із найважливіших кроків, яким Україна підтверджує свої прагнення бути серед європейських країн", - сказав він.

Уповноважений зазначив, що надання англійській статусу мови ділового спілкування призведе до підвищення якості викладання іноземних мов на рівні середньої освіти.

6 червня у Кабінеті міністрів обговорили можливість надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні.