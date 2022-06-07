Кремінь назвав черговим кроком до ЄС можливе надання англійській особливого статусу в Україні
Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримує ініціативу уряду щодо надання англійській мові статусу мови ділового спілкування
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.
"Я підтримую будь-які ініціативи, які сприяли б збільшенню рівня володіння іноземними мовами громадянами України. Надання англійській статусу мови ділового спілкування – це один із найважливіших кроків, яким Україна підтверджує свої прагнення бути серед європейських країн", - сказав він.
Уповноважений зазначив, що надання англійській статусу мови ділового спілкування призведе до підвищення якості викладання іноземних мов на рівні середньої освіти.
- 6 червня у Кабінеті міністрів обговорили можливість надання англійській статусу мови ділового спілкування в Україні.
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