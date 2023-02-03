Росія втратила за добу в Україні 840 військових, літак та 4 танки, - Генштаб
Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила 129,8 тис. окупантів, 294 літаки, 3215 танків і 1952 безпілотники
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Від 24 лютого 2022 року до 3 лютого 2023 року Росія втратила:
- особового складу – близько 129 870 (+840) осіб
- танків – 3215 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 6388 (+6) од.
- артилерійських систем – 2215 (+3) од.
- РСЗВ – 460 (+2) од.
- засобів ППО – 222 (+0) од.
- літаків – 294 (+1) од.
- гелікоптерів – 284 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1952 (+1)
- крилатих ракет – 796 (+0)
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5068 (+4) од.
- спеціальної техніки – 202 (+2)
Остаточні втрати уточнюють.
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