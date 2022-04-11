Росія, як і нацисти, здійснює політику винищення всього народу – постпред України в ООН
Сергій Кислиця заявив, що Росія за прикладом своїх нацистських попередників провадить політику винищення всього народу
Про це він сказав у понеділок на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє Укрінформ.
"Розмаху звірств, яких нині зазнають українські жінки та діти, не було в регіоні від закінчення Другої світової війни. Як і її нацистські попередники, Росія розпочала політику винищення всього народу; російським солдатам керівництво дозволило вбивати всіх, хто вважає себе українцем", - сказав дипломат.
При цьому, за його словами, Москва всіляко намагається поширювати брехню, аби приховати воєнні злочини. Також з метою приховування вбивства тисяч мирних жителів у Маріуполі російські війська розгортають мобільні крематорії для спалювання тіл. "Знову ж таки, легко простежуються історичні асоціації (з нацистами, - ред.)", - зауважив Кислиця.
Він нагадав, що на сьогодні, рятуючись від "російських визволителів", з України виїхало понад 4,3 млн громадян, 6,5 млн людей стали внутрішньо переміщеними особами. Переважна їх більшість – жінки та діти.
Постпред зауважив, що окупанти викрали й вивезли з України понад 121 тисячу дітей, переважно з Маріуполя.
Він поінформував Радбез про те, що Офіс генерального прокурора України у співпраці з органами досудового розслідування та закладами охорони здоров’я запускає спеціальний механізм документування випадків сексуального насильства російських військових щодо українських жінок.
- Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що ЄС підтримає розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів окупантів.
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