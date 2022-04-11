Євросоюз допоможе збирати докази воєнних злочинів Росії в Україні - Боррель
ЄС підтримає розслідування Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів окупантів
Про це Жозеп Боррель заявив на брифінгу після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.
Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики сказав, що Консультативна місія Євросоюзу допоможе збирати докази воєнних злочинів російських окупаційних військ в Україні.
"Сьогодні вранці з прокурором Міжнародного кримінального суду, а також під час відеоконференції з генеральним прокурором України ми обговорили ситуацію. Ми підтримаємо обох прокурорів фінансово коштами і за допомогою нашої команди на місці. Консультативна місія ЄС була в Україні ще до війни, тепер буде розміщена з метою співпраці з генеральним прокурором України, щоб забезпечити розслідування і збір доказів", - наголосив Боррель.
Він також окремо відзначив, що "першою справою" для нього і Євокомісії було те, "як зробити Росію відповідальною за грубі порушення міжнародного права. Ми надамо допомогу у документуванні воєнних злочинів".
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