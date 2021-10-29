Росія з 1 листопада зупинить поставки енергетичного вугілля в Україну

Про це у Telegram повідомив народний депутат від "Слуги народу" Андрій Герус.



" З 1 листопада Російська Федерація зупиняє поставки енергетичного вугілля в Україну. Мова іде про вугілля марки А (антрацит) та П (пісне)", - написав Герус.



За його словами, таке вугілля завозила компанія ДТЕК (Луганська ТЕС, Криворізька ТЕС), Донбасенерго (Славянська ТЕС) та Технова (Дарницька ТЕЦ, Сумська ТЕЦ, Чернігівська ТЕЦ).



Він зазначив, що за інформацією учасників ринку, заборона не розповсюджується на коксівне вугілля, а стосується лише вугілля, яке використовується для потреб енергетики. Такі дії РФ схожі на їх дії восени 2014 року.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



