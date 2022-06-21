Росія з "градів" обстріляла школу в Авдіївці
Росія в ніч на 21 червня обстряляла школу в Авдіївці на Донеччині
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм.
"Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "град" з магнієвим зарядом", – написав Кириленко.
Він наголосив, що це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці.
"Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", – додав голова ОВА.
20 червня на Півдні ЗСУ знищили 25 загарбників, станції радіолокації та зв'язку і три склади боєприпасів.
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