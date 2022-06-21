Росія з "градів" обстріляла школу в Авдіївці

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в телеграм.

"Авдіївка. Школа номер 6. Сьогодні вночі окупанти обстріляли її снарядами РСЗО "град" з магнієвим зарядом", – написав Кириленко.

Він наголосив, що це вже третя школа, знищена росіянами в Авдіївці.

"Всього ж на Донеччині окупанти зруйнували близько двох сотень шкіл", – додав голова ОВА.

20 червня на Півдні ЗСУ знищили 25 загарбників, станції радіолокації та зв'язку і три склади боєприпасів.

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