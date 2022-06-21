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Головна війна з Росією На півдні ЗСУ знищили 25 загарбників, станції радіолокації та зв'язку і три склади боєприпасів

На півдні ЗСУ знищили 25 загарбників, станції радіолокації та зв'язку і три склади боєприпасів

21 червня, 2022 вiвторок
02:59
війна з Росією Знищена техніка

На Південному напрямку протягом минулої доби українські військові знищують російських загарбників, склади з боєприпасами, техніку та безпілотними – більшість флоту, всупереч вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування

На Південному напрямку протягом минулої доби українські військові знищують російських загарбників, склади з боєприпасами, техніку та безпілотними – більшість флоту, всупереч вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування

Про це повідомляє у Фейсбуку Оперативне командування "Південь".

"Активність наших дій змушує ворога застосовувати відчайдушні засоби впливу. Обмежений в маневрах і скований в просуванні вперед, противник на суходолі намагається втримуватися на крайньому облаштованому рубежі оборони. Тим часом з повітря і з тимчасово окупованого Криму наносить масований ракетний удар. Чотири ракети Х-31А з ворожого винищувача та одна ракета типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу були спрямовані на Очаків та влучили в сільськогосподарські угіддя у передмісті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ще дев'ять "Оніксів" були адресовані Одещині. В дельті Дунаю пошкоджено житлові будинки на островах, в Білгород-Дністровському районі – влучання біля цвинтаря і біля об’єкта промислової інфраструктури. Без жертв та постраждалих. В Одесі, внаслідок влучання у логістичний продуктовий склад загинула цивільна особа - охоронець.

На Херсонщині по позиціях українських захисників завдав авіаційного удару ворожий гелікоптер Ка-52. Обійшлося без втрат. У відповідь нашими гелікоптерами атаковано скупчення противника.

"Намагаючись посилити свій вплив на нашу оборону і контрнаступальні дії, ворог застосував заборонені нормами міжнародного гуманітарного права запалювальні боєприпаси", - вказали в ОК "Південь".

Загалом протягом доби знищено 25 російських загарбників, танк Т-62, самохідну реактивну установку розмінування "Метеорит", потужну станцію зв’язку, радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби, дві одиниці військової автомобільної техніки та три склади боєприпасів. Під час спроби провести повітряну розвідку на Миколаївщині ворог також позбавився двох БПЛА типу "Орлан-10".

Угруповання ворога в північно-західній частині Чорного моря наразі складається з п'ятьох кораблів, чотирьох ВДК та підводного човна.

Як наголошується, решта флоту, всупереч вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Однак загроза ракетного удару лишається актуальною, не виключена і спроба висадки десанту.

"Море продовжує красномовно переконувати відпочивальників триматися від берегової смуги якнайдалі. В Коблевому хвилями до берега принесло чергову морську міну. На відстані близько 50 метрів вона безконтрольно здетонувала", - додали в ОК "Південь".

На щастя, зауважують військові, саме через відсутність людей на пляжі та в прибережних водах, ніхто не постраждав.

  • Нагадаємо, впродовж доби 20 червня ЗСУ на сході знищили понад 100 росіян та два склади боєприпасів.

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ЗСУ
Південь
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