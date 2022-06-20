ЗСУ на сході знищили понад 100 росіян та два склади боєприпасів

Про це повідомляє оперативно-тактичное угруповання "Схід" у Facebook.

20 червня Збройні сили знищили 106 російських військових, танк, БТР, два плавучих бронетранспортери дві артилерійських системи, п'ять мінометів, сім артилерійських тягачів, два безпілотники та два склади з боєприпасів,