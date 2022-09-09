Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Київського району Харкова з РСЗВ стався близько 20:00. На щастя, обійшлось без постраждалих.

"Шановні харків’яни, максимально перебувайте в укриттях! Як бачимо, ворог б’є підступно та хаотично. Не ігноруйте сигналів тривоги", - йдеться у повідомленні Синєгубова.

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