Росія з РСЗВ вдарила по Київському району Харкова
Ввечері, 9 вересня, у Харкові прогриміли вибухи після того, як Росія з РСЗВ вдарила по місту
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріл Київського району Харкова з РСЗВ стався близько 20:00. На щастя, обійшлось без постраждалих.
"Шановні харків’яни, максимально перебувайте в укриттях! Як бачимо, ворог б’є підступно та хаотично. Не ігноруйте сигналів тривоги", - йдеться у повідомленні Синєгубова.
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