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Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини

11 травня, 2022 середа
13:43
Економіка газ

Окупанти позбавили Україну можливості транспортувати газ до Луганської та Донецької областей

Про це повідомив глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон у фейсбук.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей", – написав він.

Макогон пояснив, що окупанти несанкціоновано перекрили магістральний газогін "Шебелінка - Новопсков". По ньому Україна постачала газ до газопроводів Луганської та Донецької областей.

Макогон нагадав, що Газпром 11 травня припинив постачати газ до точки "Сохранівка".

  • Нагадаємо, Україна не відповідає за транзит газу через окуповані Росією території, це близько третини загального обсягу.
  • За оцінками уряду, Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення.

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газ
Луганська область
Донецька область
газогін
війна з Росією
газопостачання
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