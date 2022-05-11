Росія заблокувала поставки газу з України до споживачів Луганщини та Донеччини
Окупанти позбавили Україну можливості транспортувати газ до Луганської та Донецької областей
Про це повідомив глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон у фейсбук.
"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей", – написав він.
Макогон пояснив, що окупанти несанкціоновано перекрили магістральний газогін "Шебелінка - Новопсков". По ньому Україна постачала газ до газопроводів Луганської та Донецької областей.
Макогон нагадав, що Газпром 11 травня припинив постачати газ до точки "Сохранівка".
- Нагадаємо, Україна не відповідає за транзит газу через окуповані Росією території, це близько третини загального обсягу.
- За оцінками уряду, Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення.
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