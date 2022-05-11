Про це повідомив глава Оператора газотранспортної системи України Сергій Макогон у фейсбук.

"Фактично представники агресора позбавили Україну можливості транспортування газу до споживачів Луганської та Донецьких областей", – написав він.

Макогон пояснив, що окупанти несанкціоновано перекрили магістральний газогін "Шебелінка - Новопсков". По ньому Україна постачала газ до газопроводів Луганської та Донецької областей.

Макогон нагадав, що Газпром 11 травня припинив постачати газ до точки "Сохранівка".

Нагадаємо, Україна не відповідає за транзит газу через окуповані Росією території, це близько третини загального обсягу.

За оцінками уряду, Україні достатньо свого газу, аби забезпечити потреби населення.

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