Росія заморозила банківські рахунки дипмісії Фінляндії в країні
Росія заморозила банківські рахунки дипломатичних представництв Фінляндії у країні, офіційно свого рішення РФ не пояснює
Про це пише Yle, посилаючись на міністерство закордонних справ.
"Ситуація серйозна, і обставини того, що сталося, з'ясовуються", - заявили у пресслужбі МЗС.
Дипломати уточнили, що про ситуацію стало відомо наприкінці квітня. З того часу Фінляндія веде діалог із російською владою, глава МЗС Пекка Хаавісто на пресконференції уточнив, що офіційного пояснення з російської сторони поки що не надходило.
Він пояснив, що через замороження рахунків виникли складнощі з оплатою оренди та електрики. Зараз диппредставництва змушені використовувати альтернативні способи оплати.
Зазначається, що наразі у Росії працюють посольство Фінляндії у Москві та генеральне консульство у Санкт-Петербурзі. Відділення генконсульства в Петрозаводську та Мурманську МЗС Фінляндії закрило на початку року.
Хаавісто заявив, що попри цю ситуацію, фінські відомства у РФ закривати не будуть.
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