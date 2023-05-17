Росія заморозила банківські рахунки дипмісії Фінляндії в країні

Про це пише Yle, посилаючись на міністерство закордонних справ.

"Ситуація серйозна, і обставини того, що сталося, з'ясовуються", - заявили у пресслужбі МЗС.

Дипломати уточнили, що про ситуацію стало відомо наприкінці квітня. З того часу Фінляндія веде діалог із російською владою, глава МЗС Пекка Хаавісто на пресконференції уточнив, що офіційного пояснення з російської сторони поки що не надходило.

Він пояснив, що через замороження рахунків виникли складнощі з оплатою оренди та електрики. Зараз диппредставництва змушені використовувати альтернативні способи оплати.

Зазначається, що наразі у Росії працюють посольство Фінляндії у Москві та генеральне консульство у Санкт-Петербурзі. Відділення генконсульства в Петрозаводську та Мурманську МЗС Фінляндії закрило на початку року.

Хаавісто заявив, що попри цю ситуацію, фінські відомства у РФ закривати не будуть.