Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Згідно з рішенням судової виконавчої служби, заморожується земельна ділянка площею 3326 квадратних метрів й офісна будівля центру площею 3926 квадратних метрів.

За офіційними документами власником ділянки є Російська Федерація, а до цього вона належала СРСР.

Також були арештовані п’ять квартир у столиці Фінляндії, а на ще дві – накладено тимчасовий арешт. Вартість кожної з квартир, площі яких коливаються від 36 до 175 квадратних метрів, оцінюється у 200-300 тисяч євро. Зазначається, що нерухомість, як і центр науки і культури в Гельсінкі, належать російському фонду "Росспівробітництво", який діє під егідою міністерства закордонних справ Росії.

Правоохоронні органи зазвичай оцінюють у своїх рішеннях вартість замороженого майна, але вартість майна російського науково-культурного центру невідома.

У Фінляндії вважають, що центр науки й культури РФ є не лише частиною "м'якої сили" Росії, але й може використовуватись для шпигунської діяльності.

Заморожування активів є тимчасовим заходом, під час якого Росія не має права передавати, відчужувати або передавати в заставу активи. Воно діятиме протягом трьох тижнів, протягом яких компетентні органи визначать, чи перебувають земельні ділянки та офісні будівлі у власності, володінні або під контролем підсанкційної особи.