Росія заплатить "високу ціну" за війну в Україні, - директор ЦРУ
Російська агресія показала слабкість військових РФ та завдала країні непоправних збитків
Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, — повідомляє CNN.
"Я думаю, що якщо зараз зробити крок назад, то важко розглядати результати війни — результати Путіна, як щось інше, ніж провал на сьогодні", - заявив Бернс.
За словами директора ЦРУ, війна проти України продемонструвала слабкість російської армії, та принесла Росії сильні збитки.
"Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу", - додав Бернс.
- Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, 8 вересня авіація ЗСУ здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 ЗРК ворога, а ППО знищили 2 БпЛА.
- Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині розповів, що ЗСУ знищили понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Рамштайні 8 вересня, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму $675 млн, який включатиме ракетні, артилерійські й протитанкові засоби.
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