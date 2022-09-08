Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс, — повідомляє CNN.

"Я думаю, що якщо зараз зробити крок назад, то важко розглядати результати війни — результати Путіна, як щось інше, ніж провал на сьогодні", - заявив Бернс.

За словами директора ЦРУ, війна проти України продемонструвала слабкість російської армії, та принесла Росії сильні збитки.

"Росія заплатить дуже високу ціну, я думаю, протягом тривалого часу", - додав Бернс.

Згідно з вечірнім зведенням Генштабу ЗСУ, 8 вересня авіація ЗСУ здійснила понад 12 ударів, уразивши 2 взводних опорних пункти, 6 районів зосередження живої сили та військової техніки і 2 ЗРК ворога, а ППО знищили 2 БпЛА.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі на авіабазі Рамштайн у Німеччині розповів, що ЗСУ знищили понад 400 російських цілей за допомогою реактивних систем HIMARS.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив у Рамштайні 8 вересня, що Сполучені штати Америки виділять Україні новий пакет військової допомоги на суму $675 млн, який включатиме ракетні, артилерійські й протитанкові засоби.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb