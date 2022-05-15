Росія запускала ракети по Львівщині з Чорного моря, ймовірно з підводних човнів
Сьогодні, 15 травня, зранку з акваторії Чорного моря, армія РФ завдала декілька ракетних ударів по Львівській області
Про це інформує Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗСУ.
Дві крилаті ракети, які летіли на Львівщину вдалося збити.
"Запуск крилатих ракет здійснювався імовірно з підводних човнів. Підрозділами зенітних ракетних військ повітряного командування ''Захід'' знищено дві крилаті ракети окупантів", – йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, вранці 15 травня жителі Львівської області чули вибухи. Близько 04:30 був ракетний удар по одному із об’єктів військової інфраструктури. Інформація про загиблих та травмованих уточнюється.
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