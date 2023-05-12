Росія запустила фейк про причетність Полтавської ОВА до корупційної схеми
Ворожі TG-канали поширюють дезінформацію щодо причетності Полтавської ОВА до корупційної схеми
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Вороги поширюють дезінформацію щодо кримінального провадження стосовно "Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування", який, за словами роспропаганди, співпрацює з Полтавською ОВА і нібито вимагає з людей гроші за надання місця на кладовищах. До цих слів роспропагандисти підкріплюють невідомий документ начебто від СБУ", - йдеться у повідомленні ЦПД.
Фахівці верифікували інформацію у Полтавській ОВА і зʼясували, що правоохоронні органи дійсно розслідують кримінальну справу про зловживання у комунальній установі, але вона стосується виключно керівника комунального підприємства міської ради, який не має ніякого відношення до ОВА.
"Висвітлення події ворогом у такому ключі є маніпуляцією та фейком, який поширюється задля дискредитації Полтавської ОВА", - пише ЦПД.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.33
Купівля 37.33Продаж 37.88
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.63
- Актуальне
- Важливе