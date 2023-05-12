Росія запустила фейк про причетність Полтавської ОВА до корупційної схеми

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Вороги поширюють дезінформацію щодо кримінального провадження стосовно "Спецкомбінату похоронно-ритуального обслуговування", який, за словами роспропаганди, співпрацює з Полтавською ОВА і нібито вимагає з людей гроші за надання місця на кладовищах. До цих слів роспропагандисти підкріплюють невідомий документ начебто від СБУ", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Фахівці верифікували інформацію у Полтавській ОВА і зʼясували, що правоохоронні органи дійсно розслідують кримінальну справу про зловживання у комунальній установі, але вона стосується виключно керівника комунального підприємства міської ради, який не має ніякого відношення до ОВА.

"Висвітлення події ворогом у такому ключі є маніпуляцією та фейком, який поширюється задля дискредитації Полтавської ОВА", - пише ЦПД.