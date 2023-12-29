Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують у центральній частині України. Ситуація у ніч на 30 грудня
Ввечері п'ятниці, 29 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України
Про рух "шахедів" повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Загрозу застосування ударних БПЛА на Миколаївщині та Херсонщині оголосили о 20:55. Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку.
Станом на 22:20 "шахеди" фіксувалися у центральних областях України - Вінниччина, Кіровоградщина, а також на Миколаївщині - в напрямку Одещини.
О 23:51 стало відомо, що одна частина "шахедів" перебуває вже у Хмельницькій області та рухається у бік Старокостянтинова.
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