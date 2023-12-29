Росія запустила "шахеди": БПЛА фіксують у центральній частині України. Ситуація у ніч на 30 грудня

Про рух "шахедів" повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Загрозу застосування ударних БПЛА на Миколаївщині та Херсонщині оголосили о 20:55. Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку.

Станом на 22:20 "шахеди" фіксувалися у центральних областях України - Вінниччина, Кіровоградщина, а також на Миколаївщині - в напрямку Одещини.

О 23:51 стало відомо, що одна частина "шахедів" перебуває вже у Хмельницькій області та рухається у бік Старокостянтинова.

Новина доповнюватиметься...