Росія запустила "шахеди": БПЛА рухаються у західному напрямку. Ситуація у ніч на 17 грудня

Повітряні сили повідомили про пуск "шахедів" з північно-східного та південного напрямків.

Інформація про першу групу "шахедів" з'явилась після 21:00. Ударні БПЛА зафіксували на Миколаївщині та Харківщині.

Станом на 22:50 відомо, що частина БПЛА перебуває над Кіровоградщиною і рухається у західному напрямку. Інші "шахеди" летять з Дніпропетровської області у напрямку Полтавщини.

Про загрозу також оголосили на Одещині.

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