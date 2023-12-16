Росія запустила "шахеди": БПЛА рухаються у західному напрямку. Ситуація у ніч на 17 грудня
Ввечері суботи, 16 грудня, російські терористи запустили "шахеди" для обстрілу України
Повітряні сили повідомили про пуск "шахедів" з північно-східного та південного напрямків.
Інформація про першу групу "шахедів" з'явилась після 21:00. Ударні БПЛА зафіксували на Миколаївщині та Харківщині.
Станом на 22:50 відомо, що частина БПЛА перебуває над Кіровоградщиною і рухається у західному напрямку. Інші "шахеди" летять з Дніпропетровської області у напрямку Полтавщини.
Про загрозу також оголосили на Одещині.
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