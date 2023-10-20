Росія запускала "шахеди": небезпека ударів була оголошена в трьох областях
Увечері 19 жовтня армія РФ здійснила чергову повітряну атаку на Україну: під загрозою удару опинились три південно-східні області України
Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.
"В Дніпропетровській області зафіксовано БпЛА (імовірно Shahed) в напрямку Павлоград-Дніпро. Вектор руху може змінюватись", - йдеться у повідомленні.
Військові попереджають про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської та Запорізької областей.
Водночас Мапа тривог інформувала, що повітряна небезпека оголошена у трьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській.
О 23:46 у ПС ЗСУ повідомили про відбій тривоги в усіх областях, які були під потенційним ударом.
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