Росія запускала "шахеди": небезпека ударів була оголошена в трьох областях

Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"В Дніпропетровській області зафіксовано БпЛА (імовірно Shahed) в напрямку Павлоград-Дніпро. Вектор руху може змінюватись", - йдеться у повідомленні.

Військові попереджають про загрозу ударних БпЛА для Дніпропетровської та Запорізької областей.

Водночас Мапа тривог інформувала, що повітряна небезпека оголошена у трьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській.

О 23:46 у ПС ЗСУ повідомили про відбій тривоги в усіх областях, які були під потенційним ударом.