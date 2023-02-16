Росія застосувала комбіновану тактику, використавши дрони, стратегічну авіацію та 8 "калібрів", - Гуменюк про нічну атаку
У ніч на 16 лютого російські війська вдалися до комбінованої атаки на Україну із залученням стратегічної авіації, дронів та ракетоносіїв. Зокрема, Росія випустила по Україні вісім "калібрів"
Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Той ракетоносій, який перебував на службі, ми його спостерігали, знали, що він споряджений 8 ракетами типу "Калібр". (Він, - ред.) випустив свій весь свій заряд, але ППО південного напрямку спрацювала на відмінно - збиті всі 8 ракет типу "Калібр" - 6 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною", - наголосила вона.
За словами Гуменюк, в купі з цим ворог використав й інші способи ураження - це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації.
"Були пуски інших ракет. У нашому регіоні (південному, - ред.) вони не зафіксовані. Але ми говоримо, що спостерігали проліт ракет і в інших регіонах. Знаємо, що є влучання у Львівській області", - сказала вона.
Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" відзначила, що тактика ворога змінюється з наявності можливостей.
"Це якраз говорить про використання комбінованого способу. Якщо напередодні вони намагалися вишукувати засоби ППО. Нашою (ППО, - ред.), в тому числі, були зафіксовані ті таємничі кульки і в південних регіонах", - додала Гуменюк.
Військові не виключають повторну атаку ворога вдень 16 лютого.
"Цілком ймовірно (що обстріл повториться, - ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - зауважила вона.
- У ніч на 16 лютого росіяни атакували різні регіони України. На Львівщині є влучання в об’єкт критичної інфраструктури, а на Дніпропетровщині знищені 7 будинків, пошкоджене промислове підприємство й 30 будинків. Є загибла й поранені.
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