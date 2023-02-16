Про це повідомила керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Той ракетоносій, який перебував на службі, ми його спостерігали, знали, що він споряджений 8 ракетами типу "Калібр". (Він, - ред.) випустив свій весь свій заряд, але ППО південного напрямку спрацювала на відмінно - збиті всі 8 ракет типу "Калібр" - 6 над Миколаївщиною, 2 над Херсонщиною", - наголосила вона.

За словами Гуменюк, в купі з цим ворог використав й інші способи ураження - це була міксована атака, зокрема, із застосуванням дронів та літаків стратегічної авіації.

"Були пуски інших ракет. У нашому регіоні (південному, - ред.) вони не зафіксовані. Але ми говоримо, що спостерігали проліт ракет і в інших регіонах. Знаємо, що є влучання у Львівській області", - сказала вона.

Керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" відзначила, що тактика ворога змінюється з наявності можливостей.

"Це якраз говорить про використання комбінованого способу. Якщо напередодні вони намагалися вишукувати засоби ППО. Нашою (ППО, - ред.), в тому числі, були зафіксовані ті таємничі кульки і в південних регіонах", - додала Гуменюк.

Військові не виключають повторну атаку ворога вдень 16 лютого.

"Цілком ймовірно (що обстріл повториться, - ред.), оскільки вони вишукують нову тактику, яка буде для них результативною. Згадаємо попередні масовані ракетні атаки і співвідношення запущених і знищених ракет силами протиповітряної оборони. Воно дійсно не влаштовувало військово-політичне керівництво країни-агресорки", - зауважила вона.