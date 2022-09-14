Росія завдала 18 авіаударів по ЗСУ на Півдні
Російський агресор за добу, 13 вересня, завдав 18 авіаційних ударів по позиціях українських захисників
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в операційній зоні напружена та динамічна у розвитку, контролюється Силами оборони. Ворог продовжує бойові дії на раніше облаштованих рубежах оборони, поступаючись і надаючи перевагу дистанційним діям. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Російська авіація завдала за добу, 13 вересня, 18 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ", - пишуть у нічному звіті "Півдня".
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