Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в операційній зоні напружена та динамічна у розвитку, контролюється Силами оборони. Ворог продовжує бойові дії на раніше облаштованих рубежах оборони, поступаючись і надаючи перевагу дистанційним діям. Протягом бойового дня ворог продовжував ракетно-артилерійські обстріли лінії зіткнення та прилеглих населених пунктів з мирним населенням. Російська авіація завдала за добу, 13 вересня, 18 авіаційних ударів по позиціях ЗСУ", - пишуть у нічному звіті "Півдня".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb