Росія завдала 54 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватне помешкання, магазин і сільський будинок культури

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Під обстріл потрапили Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.

"Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин", - пише Живицький.

По Хотінській громаді російські терористи били з артилерії. Зафіксовано 12 прильотів. А у Знов-Новгородській громаді, яка постраждала від мінометного обстрілу, відомо про 5 прильотів.

У всіх випадках люди не постраждали.

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