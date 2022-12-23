Росія завдала 54 ударів по Сумщині. Пошкоджено приватне помешкання, магазин і сільський будинок культури
За день, 22 грудня, російські терористи завдали 54 ударів по прикордонній території Сумської області
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Під обстріл потрапили Білопільська, Хотінська та Зноб-Новгородська громади Сумської області.
"Білопільську громаду росіяни обстріляли 4 рази із мінометів. Загалом 37 мін розірвалися на прикордонні. Пошкоджений приватний будинок, сільський Будинок культури та магазин", - пише Живицький.
По Хотінській громаді російські терористи били з артилерії. Зафіксовано 12 прильотів. А у Знов-Новгородській громаді, яка постраждала від мінометного обстрілу, відомо про 5 прильотів.
У всіх випадках люди не постраждали.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.36
-
EUR
Купівля 41.25Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе