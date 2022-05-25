Росія завдала авіаудар по Сумщині
Ввечері 24 травня Російська Федерація обстріляла Сумську область
Про це у звіті повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Близько 20:00 російський літак завдав ракетних ударів по території Шалигінської громади. Ще раніше, о 17:00, російський ворог обстріляв зі Есманську та Новослобідську громади зі своєї території.
"Росіяни все ж продовжують порушувати техніку безпеки і правила поводження з власною зброєю. Мабуть тому в них на території й руйнуються будівлі та підприємства. Весь час щось у них відбувається біля наших кордонів із Сумщиною. Але до біса тих орків", - написав Живицький.
Постраждалих внаслідок російських обстрілів - немає.
- 19 травня росіяни обстріляли з території РФ Старі Вирки на Сумщині, пошкодивши будинок і господарські споруди.
- Упродовж 21 травня окупанти обстріляли Сумщину з території Росії артилерією й ракетами.
- 23 травня російські війська здійснювали активний обстріл прикордонних населених пунктів Сумщини зі своєї території. Пошкоджено приватні будинки.
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