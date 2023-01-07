Росія завдала збитків для телекомунікацій в Україні на майже $1,8 млрд, - ООН
Збитки лише для телекомунікаційної інфраструктури України внаслідок розв’язаної Росією війни, за незалежними оцінками, сягає майже $1,8 млрд
Про це повідомляє в п’ятницю SkyNews із посиланням на Міжнародний телекомунікаційний союз (ITU), який є структурною організацією ООН
"Україні знадобиться щонайменше $1,79 млрд, щоби відновити свій телекомунікаційний сектор до рівня, який був до початку війни",- зазначається в документі.
У звіті, який охоплює перші шість місяців війни, звертається увага на значні пошкодження та руйнування телекомунікаційної інфраструктури у понад 10 з 24 регіонів України. При цьому акцентується, що агресор або повністю знищив, або захопив інфраструктуру телекомунікаційного зв’язку та критично важливої інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, а також у зоні бойових дій.
Крім того, вказується, що РФ у односторонньому порядку змінила українські телефонні коди, встановлені агентством ООН, на російські.
Окремо зазначається, що на українську інфраструктуру було здійснено 1123 кібератаки.
- Нагадаємо, 4 січня Денис Шмигаль повідомив, що збитки, завдані Україні внаслідок війни, перевищують $700 млрд, тоді як на початку червня ця сума була вдвічі меншою.
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