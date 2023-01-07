Про це повідомляє в п’ятницю SkyNews із посиланням на Міжнародний телекомунікаційний союз (ITU), який є структурною організацією ООН

"Україні знадобиться щонайменше $1,79 млрд, щоби відновити свій телекомунікаційний сектор до рівня, який був до початку війни",- зазначається в документі.

У звіті, який охоплює перші шість місяців війни, звертається увага на значні пошкодження та руйнування телекомунікаційної інфраструктури у понад 10 з 24 регіонів України. При цьому акцентується, що агресор або повністю знищив, або захопив інфраструктуру телекомунікаційного зв’язку та критично важливої інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, а також у зоні бойових дій.

Крім того, вказується, що РФ у односторонньому порядку змінила українські телефонні коди, встановлені агентством ООН, на російські.

Окремо зазначається, що на українську інфраструктуру було здійснено 1123 кібератаки.

Нагадаємо, 4 січня Денис Шмигаль повідомив, що збитки, завдані Україні внаслідок війни, перевищують $700 млрд, тоді як на початку червня ця сума була вдвічі меншою.

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