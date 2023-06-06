Росія завела ракетоносії в Чорному морі до пунктів базування
Станом на 6 червня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі сім кораблів, але ракетоносіїв серед них немає. Окупанти завели їх до пунктів базування
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
У Середземному морі чергують сім ворожих кораблів, але ракетоносіїв серед них немає.
- 5 червня росіяни утримували в Чорному морі ракетоносій із 8 "калібрами".
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