РФ вивела в Чорне море ракетоносій із 8 "калібрами"
Станом на ранок 5 червня Росія утримує на бойовому чергуванні в Чорному морі шість кораблів. Серед них є один ракетоносій, який споряджено 8 "калібрами"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
В Азовському морі перебуває один ворожий корабель, але ракет на ньому немає.
Водночас Росія прибрала всі свої кораблі з Середземного моря.
- 4 червня російські окупаційні війська утримували на бойовому чергування у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них не було.
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