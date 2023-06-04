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Армія РФ тримає у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них немає

4 червня, 2023 неділя
09:14
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Російські окупаційні війська тримають на бойовому чергування у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них немає

Про це у facebook у неділю, 4 червня, повідомляє пресслужба ОК "Південь".

"Ворог маневрує, вишукуючи безпечні місця дислокації, продовжує облаштування рубежів оборони та не припиняє обстрілів протилежних берегів Дніпра і Дніпро-Бузького лиману. В Чорному та Азовському морях посилився шторм. Ракетоносії ще опівночі заведено до пунктів базування, на чергуванні залишається 12 кораблів", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі також відзначили, що ворог проводить тактику тиску на населення та інфраструктуру тилових регіонів, атакує прифронтові території, накопичує ресурс для майбутніх атак.

  • Станом на ранок п'ятниці, 2 червня, росіяни утримували на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет "Калібр".
  • Станом на вечір п'ятниці, 2 червня, було відомо, що ворог здійснив ротацію ракетоносіїв, які перебувають у Чорному морі.
  • У суботу, 3 червня, повідомлялося, що Російська Федерація тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії, оснащених 16 крилатими ракетами типу "Калібр".
зброя
російська армія
окупанти
Військові новини
ракетний удар
крилата ракета
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