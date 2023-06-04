Армія РФ тримає у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
Російські окупаційні війська тримають на бойовому чергування у Чорному та Азовському морях 12 кораблів, ракетоносіїв серед них немає
Про це у facebook у неділю, 4 червня, повідомляє пресслужба ОК "Південь".
"Ворог маневрує, вишукуючи безпечні місця дислокації, продовжує облаштування рубежів оборони та не припиняє обстрілів протилежних берегів Дніпра і Дніпро-Бузького лиману. В Чорному та Азовському морях посилився шторм. Ракетоносії ще опівночі заведено до пунктів базування, на чергуванні залишається 12 кораблів", - йдеться в повідомленні.
У пресслужбі також відзначили, що ворог проводить тактику тиску на населення та інфраструктуру тилових регіонів, атакує прифронтові території, накопичує ресурс для майбутніх атак.
- Станом на ранок п'ятниці, 2 червня, росіяни утримували на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет "Калібр".
- Станом на вечір п'ятниці, 2 червня, було відомо, що ворог здійснив ротацію ракетоносіїв, які перебувають у Чорному морі.
- У суботу, 3 червня, повідомлялося, що Російська Федерація тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії, оснащених 16 крилатими ракетами типу "Калібр".
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