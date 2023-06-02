РФ здійснила ротацію кораблів у Чорному морі. Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий, - ОК "Південь"

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Підводні ракетоносії заведено в пункти базування, на чергування виведені 3 надводних носії ракет. Загальний залп "калібрів" залишається на позначці 24 одиниці.

"Рівень ракетної загрози - надзвичайно високий! Пам'ятайте, що ворог в умовах гібридної війни використовує всі важелі впливу - засоби терору, вогневе ураження, виснаження систем ППО й нервової системи кожного українця", - пише "Південь".

Українців закликають бути пильними й свідомими, не піддаватися ворожим вкидам і панічним настроям, а також не нехтувати власною безпекою.