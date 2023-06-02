Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному та Азовському морях складається з 15 одиниць, які маневрують поблизу ТОТ АРК та в напрямку Новоросійська. Бойове чергування продовжують нести 4 ракетоносії", - написав він.

За його словами, на борту перебуває до 24 "калібрів".

Назаров оцінює рівень ракетної загрози як надзвичайно високий.