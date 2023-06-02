Росіяни утримують у Чорному та Азовському морях 15 кораблів: скільки серед них ракетоносіїв
Станом на 2 червня росіяни утримують на бойовому чергуванні у Чорному та Азовському морях 15 кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет "Калібр"
Про це повідомив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.
"Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному та Азовському морях складається з 15 одиниць, які маневрують поблизу ТОТ АРК та в напрямку Новоросійська. Бойове чергування продовжують нести 4 ракетоносії", - написав він.
За його словами, на борту перебуває до 24 "калібрів".
Назаров оцінює рівень ракетної загрози як надзвичайно високий.
- 1 червня окупанти утримували на бойовому чергуванні три ракетоносії.
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