У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії із 16 "калібрами"
Російська Федерація тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії, оснащених 16 крилатими ракетами типу "Калібр"
Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили 3 червня у facebook.
Загалом у Чорному морі Росія тримає дев'ять своїх кораблів, натомість в Азовському морі зафіксована присутність одного ворожого судна.
Також відомо, що у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, зокрема один ракетоносій, загальний залп якого становить до чотирьох "калібрів".
- Станом на ранок п'ятниці, 2 червня, росіяни утримували на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет "Калібр".
- Станом на вечір п'ятниці, 2 червня, було відомо, що російський ворог здійснив ротацію ракетоносіїв, які перебувають у Чорному морі.
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