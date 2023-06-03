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Війна з Росією: хроніка
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У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії із 16 "калібрами"

3 червня, 2023 субота
14:27
Війна з Росією крилата ракта "Калібр"

Російська Федерація тримає на бойовому чергуванні в Чорному морі два ракетоносії, оснащених 16 крилатими ракетами типу "Калібр"

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили 3 червня у facebook.

Загалом у Чорному морі Росія тримає дев'ять своїх кораблів, натомість в Азовському морі зафіксована присутність одного ворожого судна.

Також відомо, що у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, зокрема один ракетоносій, загальний залп якого становить до чотирьох "калібрів".

  • Станом на ранок п'ятниці, 2 червня, росіяни утримували на бойовому чергуванні 15 кораблів, серед них чотири носії крилатих ракет "Калібр".
  • Станом на вечір п'ятниці, 2 червня, було відомо, що російський ворог здійснив ротацію ракетоносіїв, які перебувають у Чорному морі.
зброя
російська армія
Військові новини
крилата ракета
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