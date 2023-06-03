У Чорному морі армія РФ тримає два ракетоносії із 16 "калібрами"

Про це Військово-морські сили Збройних сил України повідомили 3 червня у facebook.

Загалом у Чорному морі Росія тримає дев'ять своїх кораблів, натомість в Азовському морі зафіксована присутність одного ворожого судна.

Також відомо, що у Середземному морі на бойовому чергуванні перебувають до семи російських кораблів, зокрема один ракетоносій, загальний залп якого становить до чотирьох "калібрів".