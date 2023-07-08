Росія заявила про атаку безпілотників на Воронеж
У ніч зі 7 на 8 липня безпілотники намагались обстріляти Воронеж
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що російська ППО нібито збила 2 БПЛА на підльоті до Воронежа.
"Жертв, які постраждали, руйнувань немає. Ситуацію тримаю на особистому контролі з профільними службами та відомствами", – заявив Олександр Гусєв.
- У Чапаєвську Самарської області Росії 7 липня стався вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом промислових вибухових речовин.
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