Росія заявила про атаку безпілотників на Воронеж

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що російська ППО нібито збила 2 БПЛА на підльоті до Воронежа.

"Жертв, які постраждали, руйнувань немає. Ситуацію тримаю на особистому контролі з профільними службами та відомствами", – заявив Олександр Гусєв.