У Самарській області РФ стався вибух на заводі: є загиблі
У Чапаєвську Самарської області Росії 7 липня стався вибух на заводі "Промсинтез", який займається виробництвом промислових вибухових речовин
Про це 7 липня пишуть росЗМІ.
Зазначається, унаслідок вибуху, за попередніми даними, загинули шість працівників підприємства, також 2 людини отримали поранення.
За однією з версій, за даними росЗМІ, вибух міг статися у трубі, через яку подавався азот.
Довідка.
Акціонерне товариство "Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в Росії та СНД. Продукція компанії з Чапаєвська використовується в гірничодобувній галузі для розвідки нафтових і газових родовищ, а також видобутку корисних копалин.
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