Про це 7 липня пишуть росЗМІ.

Зазначається, унаслідок вибуху, за попередніми даними, загинули шість працівників підприємства, також 2 людини отримали поранення.

За однією з версій, за даними росЗМІ, вибух міг статися у трубі, через яку подавався азот.

Довідка.

Акціонерне товариство "Промсинтез" є одним з основних виробників промислових вибухових речовин в Росії та СНД. Продукція компанії з Чапаєвська використовується в гірничодобувній галузі для розвідки нафтових і газових родовищ, а також видобутку корисних копалин.