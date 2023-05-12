У Москві загорівся завод, де виробляють двигуни до МіГів. В області палають склади поблизу ТЕЦ
У Москві вранці 12 травня загорівся машинобудівельний завод імені В. В. Чернишова, на якому виробляють двигуни до МіГів, а в Дзержинському у Підмосков'ї палають склади поблизу місцевої ТЕЦ
Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.
Пожежу на машинобудівельному заводі підтвердили МНС РФ. Зазначають, що на цьому заводі виготовляють двигуни для літаків МіГ.
За даними росЗМІ, про пожежу повідомили о 03:37. У кабінеті на другому поверсі підприємства загорілися особисті речі та меблі на площі близько 15 кв. м. Унаслідок пожежі є постраждалі, їх госпіталізували.
Також у підмосковському Дзержинському горять покришки на відкритих складах поблизу місцевої ТЕЦ. Площа пожежі займає 2,5 тис. кв. м. Повідомляється, що пожежу добре видно у південних районах Москви.
- Ввечері середи, 10 травня, над Бєлгородським районом нібито здетонували та впали два безпілотники.
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