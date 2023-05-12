У Москві загорівся завод, де виробляють двигуни до МіГів. В області палають склади поблизу ТЕЦ

Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

Пожежу на машинобудівельному заводі підтвердили МНС РФ. Зазначають, що на цьому заводі виготовляють двигуни для літаків МіГ.

За даними росЗМІ, про пожежу повідомили о 03:37. У кабінеті на другому поверсі підприємства загорілися особисті речі та меблі на площі близько 15 кв. м. Унаслідок пожежі є постраждалі, їх госпіталізували.

Також у підмосковському Дзержинському горять покришки на відкритих складах поблизу місцевої ТЕЦ. Площа пожежі займає 2,5 тис. кв. м. Повідомляється, що пожежу добре видно у південних районах Москви.