Росія заявила про нібито атаку українського БПЛА на Бєлгородщину

Про це він повідомив у telegram.

"Під обстріл ЗСУ потрапило село Лави Валуйського міського округу. Противник скинув на територію санаторію 2 гранати із БПЛА", - написав Гладков.

Як він зазначає, постраждалих начебто немає. Однак, у санаторії вибиті 4 вікна та посічено фасад будівлі.

За його словами, на місці працюють оперативні служби.