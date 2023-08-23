Росія заявила про нібито атаку українського БПЛА на Бєлгородщину
Губернатор Бєлгородської області РФ В’ячеслав Гладков звинуватив Україну в атаці села Лави Валуйського округу. За його словами, нібито пошкоджений місцевий санаторій
Про це він повідомив у telegram.
"Під обстріл ЗСУ потрапило село Лави Валуйського міського округу. Противник скинув на територію санаторію 2 гранати із БПЛА", - написав Гладков.
Як він зазначає, постраждалих начебто немає. Однак, у санаторії вибиті 4 вікна та посічено фасад будівлі.
За його словами, на місці працюють оперативні служби.
- У ніч з 22 на 23 серпня вибухи прогриміли у Москві та Московській області. Унаслідок цього зупиняли роботу аеропортів.
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