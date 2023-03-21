Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"Станом на 16:00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі, тепер воно складається з 12 кораблів. Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних, спорядження яких може сягати 16 "калібрів", - ідеться в повідомленні.

В ОК "Південь" зазначили, що загроза ракетних ударів залишається високою.

Раніше цього дня на бойовому чергуванні в Чорному морі було сім російських кораблів, а в Азовському – два, писала пресслужба ВМС ЗСУ. При цьому ракетоносіїв серед них не було.

У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.