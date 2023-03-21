Росія вивела в Чорне море два ракетоносії: на них може бути до 16 "калібрів"
Станом на 21 березня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають 12 російських кораблів, із них – два носії крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"Станом на 16:00 в Чорному морі корабельне угруповання збільшено майже вдвічі, тепер воно складається з 12 кораблів. Нарощено і кількість ракетоносіїв. На бойовому чергуванні 2 надводних, спорядження яких може сягати 16 "калібрів", - ідеться в повідомленні.
В ОК "Південь" зазначили, що загроза ракетних ударів залишається високою.
Раніше цього дня на бойовому чергуванні в Чорному морі було сім російських кораблів, а в Азовському – два, писала пресслужба ВМС ЗСУ. При цьому ракетоносіїв серед них не було.
У Середземному морі перебувають сім ворожих кораблів, серед них три ракетоносії, загальний залп складає до 20 ракет.
- 20 березня в Чорному морі було 5 ворожих кораблів, а в Азовському морі - один.
- 19 березня в Чорному морі перебували два російські ракетоносії з близько 16 ракетами на борту.
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