Росія здійснила артобстріл Херсона: загинули три жінки
Російська армія ввечері, 28 вересня, здійснила артилерійський обстріл Херсона, у результаті якого загинули три жінки
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко у телеграм.
Про обстріл та загибель людей він повідомив близько 19:30.
"Наразі встановлено особу однієї із загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Корабельного району. Жінці 43 роки. Відомо, що всі три загиблих жінки у момент ворожої атаки перебували на вулиці", - додав керівник області.
Також він зазначив, що інших постраждалих під час атаки не виявлено:
"Поблизу місця події евакуйовано двох малолітніх дітей. Їх оглянули медики та наразі з ними працює психолог".
- Нагадаємо, пізно ввечері 27 вересня окупаційні російські війська атакували Херсонську область - на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний чоловік.
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