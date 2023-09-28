Росія здійснила артобстріл Херсона: загинули три жінки

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Роман Мрочко у телеграм.

Про обстріл та загибель людей він повідомив близько 19:30.

"Наразі встановлено особу однієї із загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Корабельного району. Жінці 43 роки. Відомо, що всі три загиблих жінки у момент ворожої атаки перебували на вулиці", - додав керівник області.

Також він зазначив, що інших постраждалих під час атаки не виявлено:

"Поблизу місця події евакуйовано двох малолітніх дітей. Їх оглянули медики та наразі з ними працює психолог".