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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Смертельні поранення дістав на порозі власного дому: внаслідок обстрілу росіян загинув 41-річний херсонець

Смертельні поранення дістав на порозі власного дому: внаслідок обстрілу росіян загинув 41-річний херсонець

28 вересня, 2023 четвер
06:08
Війна з Росією Херсонщина

Пізно ввечері 27 вересня окупаційні російські війська атакували Херсонську область

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", – написав він. 

Окрім того, вороги скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району Херсонщини. Дані щодо потерпілих і руйнувань уточнюють.

Повітряну тривогу на Херсонщині оголосили о 21:15 27 вересня. Загроза тривала понад шість годин: відбій повітряної тривоги оголосили вже сьогодні, 28 вересня, о 03:32.

О 221:50 в ОВА повідомили, що Херсон перебуває під масованим обстрілом, також ворожа авіація була активною в повітряному просторі області.

  • Уночі 28 вересня Росія запустила декілька груп "шахедів". Вони кружляли над південними областями України, а на Черкащині повідомили про роботу ППО.
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