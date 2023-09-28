Смертельні поранення дістав на порозі власного дому: внаслідок обстрілу росіян загинув 41-річний херсонець

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", – написав він.

Окрім того, вороги скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району Херсонщини. Дані щодо потерпілих і руйнувань уточнюють.

Повітряну тривогу на Херсонщині оголосили о 21:15 27 вересня. Загроза тривала понад шість годин: відбій повітряної тривоги оголосили вже сьогодні, 28 вересня, о 03:32.

О 221:50 в ОВА повідомили, що Херсон перебуває під масованим обстрілом, також ворожа авіація була активною в повітряному просторі області.