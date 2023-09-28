Смертельні поранення дістав на порозі власного дому: внаслідок обстрілу росіян загинув 41-річний херсонець
Пізно ввечері 27 вересня окупаційні російські війська атакували Херсонську область
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", – написав він.
Окрім того, вороги скинули сім авіабомб у районі Миколаївки Бериславського району Херсонщини. Дані щодо потерпілих і руйнувань уточнюють.
Повітряну тривогу на Херсонщині оголосили о 21:15 27 вересня. Загроза тривала понад шість годин: відбій повітряної тривоги оголосили вже сьогодні, 28 вересня, о 03:32.
О 221:50 в ОВА повідомили, що Херсон перебуває під масованим обстрілом, також ворожа авіація була активною в повітряному просторі області.
- Уночі 28 вересня Росія запустила декілька груп "шахедів". Вони кружляли над південними областями України, а на Черкащині повідомили про роботу ППО.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.5 Купівля 37.5Продаж 38.21
- EUR Купівля 39.98Продаж 40.95
- Актуальне
- Важливе