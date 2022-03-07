Росія здійснила авіаудар по Макарівському хлібзаводу на Київщині, загинуло 13 людей
7 березня у місті Макарів (Київська область) внаслідок авіаудару сталося потрапляння снаряду на територію місцевого хлібзаводу
Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Telegram.
Рятувальниками з-під завалів врятовано 5 осіб та виявлено тіла 13 загиблих.
За попередньою інформацією, на території заводу було близько 30 осіб.
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