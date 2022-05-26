"Росія жорстко наступає на сході". Зеленський у Давосі вимагав зброю для України

Про це розповів президент України у щоденному зверненні до співвітчизників.

Він заявив, що на Всесвітньому економічному форумі у Давосі окреслив перед світовими лідерами ситуацію на Сході України.

"Збройні Сили України, наша розвідка та всі, хто захищає державу, протистоять надзвичайно жорсткому наступу російських військ на Сході. Подекуди ворог сильно переважає – технікою, кількістю солдатів. Російська влада ухвалила показове рішення – вони дозволили брати на контрактну службу людей старшого віку. Тобто молодих їм уже не вистачає, але бажання воювати все ж таки зберігається", - сказав Зеленський.

На його думку, потрібен час, щоб відбити в окупантів це бажання. "Ще потрібна допомога партнерів, передусім зброєю для України. Повна допомога! Без винятків, без обмежень. Достатня, щоб перемогти", - заявив президент.

"І я вдячний усім, хто говорив про це зокрема і в Давосі. Хто говорить про це на сторінках ЗМІ й у столицях провідних держав. Попри тиск від усіх, хто застряг у ХХ столітті, коли інтересами народів справді часто торгували заради спроб задовольнити апетит диктаторів", - підсумував Володимир Зеленський.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb