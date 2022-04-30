Росія зіштовхнулася з дефіцитом високоточних ракет, - Financial Times
Через санкції та проблеми у оборонпромі у Росії виникли проблеми із поповненням запасів високоточних ракет
Про це повідомляє Financial Times.
За слова одного із західних високопосадовців, Росія відчуває нестачу високоточних ракет.
"Їхні запаси обмежені, вони виснажуються, і ми бачимо, що їм доводиться переміщати ракети "Калібр" з інших стратегічних напрямків, де вони можуть зберігатися. Це свідчить про те, що їхні запаси високоточної зброї скорочуються", - сказало джерело FT.
Інший співрозмовник видання, звернув увагу, що більшість російських ударів на нинішньому етапі війни зосереджено у східній частині Донбасу та Маріуполі, а самі обстріли носять "дурний, а не високоточний" характер.
"Ми думаємо, що це говорить про проблеми, з якими росіяни стикаються з поповненням високоточних боєприпасів", - сказав американський посадовець.
На думку експертів, проблеми з поповненням запасів високоточної зброї пов'язані з якістю промислової бази та санкціями, які обмежують здатність нарощувати потенціал у той час, коли це необхідно на полі бою.
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