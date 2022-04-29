Росія виконала понад 1900 ракетних пусків по території України за час війни, - Пентагон

Про це повідомляє офіційний сайт Міноборони США.



У Пентагоні озвучили нові дані щодо повномасштабної війни Росії проти України, яка розпочалась 24 люого. За підрахунками американцв, РФ вже здійснила понад 1900 пусків ракет по Україні.



За інформацією Пентагону, зараз в Україні воюють 92 ворожих батальйонних тактичних груп і 20 БТГ. Американці також відзначили, що у росіян є серйозні проблеми з бойовим духом та співпрацею між собою.

28 квітня у Шевченківському районі міста Києва пролунали два потужні вибухи.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час обстрілу Києва - Росія в черговий раз продемонструвала нехтування міжнародним правом.

Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву.

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