США вивчають мету і наслідки авіаудару по Києву

Про це повідомляє CNN.



Пентагону також цікавий тип ракет, якими Росія атакувала Київ під час зустрічі генсека ООН Антоніу Гутерріш з Володимиром Зеленським..



"Ми все ще намагаємося проаналізувати це і з'ясувати, що тут сталося, що було уражено і яким боєприпасом", - заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі .

28 квітня у Шевченківському районі міста Києва пролунали два потужні вибухи.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що під час обстрілу Києва - Росія в черговий раз продемонструвала нехтування міжнародним правом.

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