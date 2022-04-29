США вивчають мету і наслідки авіаудару по Києву
Офіційний представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що США вивчають головну мету і наслідки ракетного удару по Києву
Про це повідомляє CNN.
Пентагону також цікавий тип ракет, якими Росія атакувала Київ під час зустрічі генсека ООН Антоніу Гутерріш з Володимиром Зеленським..
"Ми все ще намагаємося проаналізувати це і з'ясувати, що тут сталося, що було уражено і яким боєприпасом", - заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі .
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