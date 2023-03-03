Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі

Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".

"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує перебувати в ракетобезпечному для себе районі, динамічно змінюючи свій склад. Станом на 12:00 в Чорному морі зафіксовано 13 кораблів, серед яких 2 підводних ракетоносії, загальний залп - до 8 ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні.

"Заведені в пункти базування надводні ракетоносії готові до застосування і можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно", - додали в ОК "Південь".

Там зазначили, що активність ворожої авіації свідчить про готовність до застосування ракет морського й повітряного застосування, тож загроза масованого обстрілу залишається.