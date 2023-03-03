Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Станом на 3 березня в Чорному морі перебувають 13 ворожих кораблів, із них два ракетоносії, загальний залп – до 8 ракет "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ОК "Південь".
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі продовжує перебувати в ракетобезпечному для себе районі, динамічно змінюючи свій склад. Станом на 12:00 в Чорному морі зафіксовано 13 кораблів, серед яких 2 підводних ракетоносії, загальний залп - до 8 ракет "Калібр", - ідеться в повідомленні.
"Заведені в пункти базування надводні ракетоносії готові до застосування і можуть бути виведені на бойовий курс досить оперативно", - додали в ОК "Південь".
Там зазначили, що активність ворожої авіації свідчить про готовність до застосування ракет морського й повітряного застосування, тож загроза масованого обстрілу залишається.
- 2 березня в Чорному морі перебували 4 ворожі ракетоносії.
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