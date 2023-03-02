Росіяни економлять ракети, але загроза ударів не зменшилась: у Чорному морі досі перебуває 4 ракетоносії
Станом на 14:00 2 березня у Чорному морі досі перебуває 4 ракетоносії армії РФ, попереджають про загрозу ударів, попри економію ворога
Про це пише речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
Корабельне угруповання противника в Чорному морі складає 13 кораблів, серед яких чотири ракетоносії, включаючи два підводних. Загальний залп може сягати 24 "калібрів".
"Цілком очевидна певна економія ракет, але ступень загрози ракетного удару не зменшується", - наголосив спікер.
Також Назаров закликав чоловіків, які підлягають мобілізації, завітати до територіальних центрів комплектування для звірки даних і проходження медкомісії.
У Military Media Center військовий аналітик полковник Петро Черник заявив, що Україна зможе ефективно протистояти загрозі ракетних ударів з акваторії тоді, "коли у нас з’явиться хороша авіація від НАТО, зокрема літаки F-16".
"На мій погляд, немає сумнівів, що рано чи пізно авіація від західних партнерів в Україні з’явиться", - сказав Черник.
А поки українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
- Станом на 28 лютого у Чорному морі перебували 17 російських кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв.
- Надвечір 1 березня РФ завела в пункт базування один із п'яти ракетоносіїв, які перебували в Чорному морі вранці, загальний сумарний залп ракет напоготові може сягати 24 "калібрів". Проте загроза ракетного обстрілу України залишається.
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