Про це пише речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

Корабельне угруповання противника в Чорному морі складає 13 кораблів, серед яких чотири ракетоносії, включаючи два підводних. Загальний залп може сягати 24 "калібрів".

"Цілком очевидна певна економія ракет, але ступень загрози ракетного удару не зменшується", - наголосив спікер.

Також Назаров закликав чоловіків, які підлягають мобілізації, завітати до територіальних центрів комплектування для звірки даних і проходження медкомісії.

У Military Media Center військовий аналітик полковник Петро Черник заявив, що Україна зможе ефективно протистояти загрозі ракетних ударів з акваторії тоді, "коли у нас з’явиться хороша авіація від НАТО, зокрема літаки F-16".

"На мій погляд, немає сумнівів, що рано чи пізно авіація від західних партнерів в Україні з’явиться", - сказав Черник.

А поки українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.